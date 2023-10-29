前立委郭正亮29日在中天電視《張雅婷辣晚報》分析，美國這次不只講「不支持台獨」，還加一句話「兩岸對話交流」，這剛好打到賴清德死穴，因為民進黨沒辦法做到對話交流，這次不知道怎麼辦。郭正亮直言，美中現在氛圍在改變，賴清德就慌了，出現「返祖現象」，說什麼「藍白合」就是中共最希望看到的，郭正亮批賴「又來了」！

郭正亮指出，美中現在氛圍在改變，因為以巴戰爭加上俄烏戰爭，美國現在當然不希望有第3戰場，負荷不了，希望台灣不要出現變數。而賴清德運氣就是沒有蔡英文好，真的倒楣，這次非常不利民進黨，氛圍是美國要台獨不要來亂，台海穩定和平很重要，結果賴清德就慌了。

郭正亮提到，今天是以色列地面部隊開進加薩走廊第一天，幾乎可以預期未來位有更多死傷，統計到10月28日，已有7700人死亡。

賴清德。（資料照片）

「我認為賴清德有危機」，郭正亮推測，他就想要轉話題，可是一轉又轉到所謂「返祖現象」，因為賴只會這一招，扯說「藍白合」就是國家門戶大開，「藍白合」就是破壞國家安全，「藍白合」就是中共最希望看到。

「又來了！」郭正亮直批，當年賴清德當立委就是這一招，說不能開放兩岸直航，否則會木馬屠城，共機會跟在民航機後面，民航機會載匪諜，這就是賴清德當年的質詢！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，賴清德就是很封閉的人，比蔡英文還要封閉，就是保密防諜，寧可把台灣關起來，非常保守。賴講到這種論述，情緒最高亢，回到他熟悉的議題，可是這種議題很不幸就是打不起來！

郭正亮說，美國就是希望不要出事，而且美國不只講「不支持台獨」，還加一句話「兩岸對話交流」，這剛好打到賴清德死穴，因為民進黨沒辦法做到對話交流，這次不知道怎麼辦。

郭正亮強調，這次擺明就是美國有求於中國，跟伊朗說得上話真的只有中國，跟俄羅斯講得上話也只有中國。若以巴戰爭失控擴大，伊朗只要一進來，油價立刻就跳到120，也不知道打到什麼時候，這使得美國急著要見中國。