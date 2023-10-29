一支好的宣傳廣告影片少不了精彩的背景音樂。蘋果公司今年推出的iPhone 15 Pro，在宣傳影片中使用了俄羅斯西伯利亞地區音樂人Albert Kuvezin的作品。不過據外媒報導，Albert Kuvezin坦承，自己沒有買過iPhone，他用的是華為的智慧手機。

美國《華爾街日報》直言，蘋果作為全球市值最高的公司，在為旗下最有價值的產品推出行銷活動時，卻選擇了世上「最不可能的聲音」來搭配。Albert Kuvezin是俄羅斯圖瓦共和國Yat-Kha樂團的主唱，據「今日俄羅斯」（RT）報導，蘋果在廣告中使用的音樂出自Yat-Kha樂團在1995年發行的專輯。

對於早已發行的樂曲獲得蘋果採用，Albert Kuvezin一開始根本搞不懂原因何在，只是把蘋果聯絡他的訊息轉發給樂隊在芬蘭的唱片公司。他對《華爾街日報》表示，「我現在還是不清楚原因」。他沒有透露蘋果為歌曲支付的版權費有多少。

搭配上Albert Kuvezin樂曲的iPhone 15 Pro廣告，在YouTube上已經吸引超過1400萬的觀看人次，遠高於搭配美國偶像歌手Olivia Rodrigo新曲《get him back!》的同一款新機廣告。

Albert Kuvezin表示，由於價格因素，他從未買過iPhone，他擁有的是大陸的華為手機，「它非常便宜」。而在廣告大受歡迎之際，他也希望，全球有更多人發現他們所做的音樂，讓他們能夠繼續創作。