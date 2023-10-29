去年萬聖節前夕在首爾鬧區梨泰院發生的踩踏事故屆滿一周年，受害者家屬等團體今天舉行追悼活動，但在離明年4月韓國國會選舉不到半年的時間點上，難以避免政治角力影響。

去年10月29日晚間，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫解封後萬聖節活動，吸引大量人潮聚集在首爾市鬧區之一的梨泰院一帶，地鐵站附近的狹窄巷弄使人流難以進出，不幸導致踩踏事故，最終造成159人死亡、196人受傷。

「10·29梨泰院慘案受害者家屬協議會」及市民對策會等團體今天在首爾一帶舉行追悼活動，下午先在事發的地鐵梨泰院站一號出口舉行祈禱會等追悼儀式，再沿路行經龍山總統辦公室，直至首爾市廳前廣場，於下午5時舉行正式追悼活動。

據韓聯社報導，主辦方向警方申報參加人數為3000人，而當晚實際聚集在首爾廣場人數推算約7000至1萬人，包括最大在野黨共同民主黨黨魁李在明、首爾市長吳世勳等在野黨人士出席活動，執政黨國民力量革新委員會委員長印曜翰等部分執政黨人士則以個人身分出席。

韓國總統尹錫悅幕僚原本也建議尹錫悅出席這次追悼活動，但在發現該活動與共同民主黨共同主辦後決定不出席，認為該活動「政治意味濃厚」。

尹錫悅今天出席在首爾市成北區靈岩教會舉行的追悼禮拜，向逝者及其家屬表達慰問，並表示政府在過去一年內持續努力建設更加安全的韓國，未來也會為此目標加倍努力。

不過，事發至今尚無官員被定罪，讓罹難者家屬及倖存者感到不滿，他們在今天追悼活動上敦促政府制定特別法，預防對家屬及倖存者的二次傷害、釐清事件真相、擬定防止類似事故再次發生的具體對策。

罹難者家屬協會也在活動中向尹錫悅疾呼，「這次活動是為撫慰痛失至親的悲傷與痛苦，是為回顧一年前惡夢般的事件，是為追悼我們的孩子，絕對不是一場政治性集會」。

國民力量黨籍的印曜翰穿著一身黑西裝到場時，受到部分民眾辱罵，要他「快滾」、「怎麼好意思來這裡」，也有人出手推擠。

相較於聚集大批追悼人潮的首爾廣場，晚間的梨泰院一帶則顯得相對冷清，仍有部分民眾陸續到場悼念，但鄰近商家則人氣冷清。

根據首爾市即時統計資料，28日晚間8到10時前往梨泰院一帶的人數約在1.2至1.4萬人，約為去年的2成左右；去年10月29日聚集在梨泰院的人潮於傍晚6時就達到3萬人以上，10時左右增至5.7萬多人。

今年萬聖節前夕人潮多集中在腹地較大的弘大商圈一帶，28日晚間約聚集9萬多人，10時後仍有7到8萬人聚集。江南、建大商圈人潮則約在5萬及3萬上下，都較平時密集。