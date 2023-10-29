勤益科大舉辦原創音樂賽10多年，因疫情停辦近三年，今（29）日隆重回歸，並升級為首屆「全國星光青少年原創音樂大賽」，以Let’s Party概念活動核心，原創音樂比賽為主體，結合文創市集，晚間由知名樂團Recall、 冰球接力演出，現場湧入百人，享受原創音樂、美食市集，涼爽秋風徐徐，一起在大草原開Party！

勤益科大校長陳文淵指出，因疫情停辦三年，今年擴大為「全國星光青少年原創音樂大賽」，活動由勤益科大與相信光投資股份有限公司共同主辦。

相信光董事長陳國定表示，台灣有很好的教育基礎、人文藝術氣息，但在原創音樂還有很多成長空間，感謝勤益大學提供這個平台；評審主席趙善意表示，這次更廣納原住民跟新住民的原創精神，詮釋民族多元民族的交流多元性。

原創音樂大賽總獎金20萬元，共12 組選手進入總決賽，評審主席趙善意認為，新住民、原住民參賽學子，表現不俗呈現出高度多元；評審嚴子貿表示，參賽者運用不同音樂風格融合，表達他們對周遭生活、家人和朋友的情感和體驗；柬埔寨新住民張愷倫，以國語和台語創作歌曲，生動地描述了他在台灣的生活歷程，感恩曾經幫助過他的人，紀念他在求學過程中離世的親人。

評審小樂老師表示，作品無論收音、混音、剪輯與演唱都已達專業出版水準，本屆學生的音樂創作，運用數位軟體工具，創作風格跨足至嘻哈、電音、搖滾等各種曲風，且表達完整。

執行長賴慕芬表示，希望提供原創音樂有展示的舞台「唱出自己的歌」，活動自中午開始，近30攤小吃、文創市集現場擺攤，12組進入總決賽，經由3小時的評選，來自柬埔寨的張愷倫，以國語台語混合創作，讓評審為之驚艷，勇奪新住民組第一名！

其餘得獎名單分別為，原住民組第一名為賽德克族的温晴(Ape•Nawi)；個人組第一名郭幼康；團體組第一名 CITY MEMO 城市備忘錄。