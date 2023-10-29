民進黨立委趙天麟因外遇風波，宣布退選立委選舉。媒體人吳子嘉表示，高雄局勢有變化，國民黨智庫執行長柯志恩回去再選高雄市長，機會非常好；整個非綠的選票地盤非常大，國民黨有機會贏。

吳子嘉29日在《董事長開講》網路直播節目中表示，目前高雄局勢有變化，趙天麟看起來「掛掉了」。國民黨智庫執行長柯志恩回去再選高雄市長，機會非常好。

吳子嘉建議，這一次是最好的機會，整個非綠的選票地盤非常大。國民黨主席朱立倫應該要考慮高雄的布局，下去搶回來，才能讓台灣整個情勢穩定，這非常重要。他認為，下一次民進黨派出來參選高雄市長的人，都是「肉腳」，而新潮流在民進黨跟地方，也受到很多人的排斥，所以下一次藍軍非常有機會贏。

吳子嘉認為，柯志恩應該先在不分區立委排第一名，駐點回高雄經營。他呼籲國民黨要有這個骨氣、遠見、決心；當時趙天麟出事的同時，他若是朱立倫，立刻會做這個政治動作，把高雄贏回來。結果很遺憾，朱立倫沒有這樣做，但是補做還來得及。