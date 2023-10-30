由亞果遊艇集團、台灣帆船聯盟(Taiwan Sailing League TSL)共同主辦，台鋼集團冠名贊助的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」，總獎金高達新台幣175萬元，吸引了18隊好手報名參加，爭取總冠軍一百萬的獎金，10月28日至29日一連二天，在高雄、台南兩地熱鬧登場。經過兩天賽事後，比賽結果29日出爐，當天並在亞果台南安平遊艇城舉行頒獎典禮，包括了台南市黃偉哲市長、立法院陳亭妃委員、林俊憲委員、台鋼集團謝裕民會長、台南市議會李啟維議員、林依婷議員、台灣帆船聯盟發起人，亞果遊艇集團侯佑霖董事長等貴賓親臨現場，並頒獎給得獎選手，場面熱鬧。

「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」完美落幕，貴賓與選手合照（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

此次比賽項目分為10/28高雄繞標賽、10/29西海岸長航賽(高雄-安平)、以及10/28-29總成績等項目、其中包括IRC組、競賽A組，以及最佳舵手獎、最佳策略獎、最佳團隊獎、最佳精神獎、網路票選最佳人氣獎等特別獎，總獎金175萬元，而兩天總成績最高分的隊伍，將獲得一百萬元的最高獎金！

「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」在亞果台南安平遊艇城舉行頒獎典禮（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

台南市長黃偉哲並親臨現場為選手頒獎，除了與現場來賓祝賀賽事圓滿成功外。黃偉哲表示，亞果遊艇在安平港設立基地，對台南市發展海上跟水上活動有很大的貢獻，同時也支持了附近的西門實驗小學帆船隊，讓帆船運動能夠從小扎根。今年在全運會也有很好的成績。黃偉哲表示，TSL帆船聯盟在台南舉辦第一屆國際帆船賽，提高台南的能見度，今年第二屆的報名隊數創新高，來到18隊，第1名獎金高達一百萬，比賽也愈來愈熱鬧，而明年展望台南400年，也期待明年隊數能夠突破40隊。在2024建立新的里程碑。

台南市黃偉哲市長並親臨現場為選手頒獎（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

台鋼集團會長謝裕民表示，台鋼集團在運動推行上不餘遺力，實際付諸行動，在運動方面是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的集團，顯示出台鋼集團對於運動產業的看重與投入。贊助這次的比賽，因為帆船比賽是未來台灣發展國際運動的重要項目之一，未來也將持續推動帆船運動持合作。

台鋼集團會長謝裕民表示贊助這次的比賽，因為帆船比賽是未來台灣發展國際運動的重要項目之一，未來也將持續推動帆船運動持合作。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，2022年亞果遊艇集團發起成立TSL台灣職業帆船聯盟，目的是積極推動台灣海洋文化與帆船產業發展，希望藉由高額獎金的激勵，讓更多國人有機會接觸到帆船運動，這兩屆是以高雄跟台南兩個城市為主，未來將會增加參與的城市，擴大進行環島賽，期待未來成為最具代表性的國際賽事之一，每年可以從不同的城市出發，來進行這項比賽。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示未來將會增加參與的城市，擴大進行環島賽，期待未來成為最具代表性的國際賽事之一（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

各個獎項比賽結果：10/28高雄繞標賽IRC組第一名飛樂比戰隊，競賽A組第一組team hk /rainbow chaser，10/29西海岸長航賽IRC組第一名飛樂比戰隊，競賽A組第一名龍慶鋼鐵。另外特別獎部分，最佳舵手獎為樂活海洋學院1、最佳策略獎-科藝有限公司、最佳團隊獎實易不動產、最佳精神獎亞果遊艇、網路票選最佳人氣獎樂活海洋學院2。最後的總冠軍，是由飛樂比戰隊總成績獲得第一名，奪下總冠軍以及總獎金100萬元。

飛樂比戰隊總成績獲得第一名，奪下總冠軍以及總獎金100萬元。（圖片來源：記者 賴君欣 攝）

今年TSG帆船賽完美落幕，比賽期間天候狀況良好，可謂天公作美，各隊選手充分享受比賽的過程，期待明年台南400年比賽規模更加擴大，報名突破40隊，建立新年度的里程碑，再創國內帆船賽事的高峰！！