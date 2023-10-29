華為今年前三季銷售收入，較去年同期成長2.4%。而台積電前副總裁林本堅表示，美國不可能完全阻止中國大陸改進晶片技術，中芯國際應該能夠利用現有設備生產5奈米晶片。前立委郭正亮表示，華為和中芯國際還會繼續往下做到5奈米，這是沒有辦法阻擋的；他們沒有用EUV極紫外光，照樣做得出來。

郭正亮29日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，Mate 60第三季才剛開始，是8月29日發布，所以第4季應該更好。這也沒有發現違法，現在確認是使用DUV，然後做出7奈米的效果，這在理論上本來就有可能，只是現在人家真的做出來了。

郭正亮接著指出，有人說華為手上DUV先後買進包括二手的，可能手上有110台，這是合法的，因為DUV本來就可以賣到中國大陸，華為和中芯國際就把它做出來了。

郭正亮點出，台積電前副總裁林本堅認為，還會繼續往下做到5奈米，這是沒有辦法阻擋的。他們沒有用EUV極紫外光，照樣做得出來，主要是良率，會造成成本問題。良率應該是50％左右，可是還是賺錢。