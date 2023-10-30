大陸中央財經領導班子再現人事異動！大陸國務院副總理何立峰正式接棒中共中央財經委員會辦公室主任一職，躍居為大陸財經國策的最新掌舵人。

新華社29日報導，中央財辦主任何立峰29日在北京與法國總統外事顧問博納會面，雙方就第九次中法高級別經濟財金對話成果落實等議題進行了務實、建設性的交流。上述消息顯示，何立峰已接任中財辦主任一職。

何立峰的升任有跡可尋。今年7月美國財政部長葉倫訪問中國期間，與葉倫會面的正是何立峰，這也是他取代劉鶴，首度正式以「中美經貿中方牽頭人」的身份亮相。

今年68歲的何立峰是廣東興寧人，畢業於廈門大學財政金融系，擁有經濟學博士學位。他過去曾在福建工作25年，先後在廈門、泉州、福州等地擔任領導職務。期間恰為習近平在福建任職，習近平上任後重用何立峰，其仕途看好。

2014年，何立峰進入有「小國務院」之稱的國家發改委任職，2017年升任發改委主任，肩負起大陸經濟制訂總體規劃的重責大任，並當選全國政協副主席，晉升副國級。今年3月，何立峰升任國務院副總理，並負責從產業政策到貿易談判等各個方面的工作。