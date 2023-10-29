車上回收物散落一地。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

一輛資源回收車29日晚上行經宜蘭縣三星鄉上將路二段時，不明原因偏離道路自撞電桿，導致整輛車翻覆田裡，車頭毀損嚴重、前方擋風玻璃破裂，63歲馮姓男駕駛傷重不治，另2名康姓、邱姓男隨車隊員則受傷送醫，目前尚無生命危險；馮姓駕駛經抽血無酒精反應，詳細車禍原因有待警方釐清中。

宜蘭縣三星鄉公所清潔隊資源回收車疑似自撞電線桿，車頭毀損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭資源回收車失控 自撞摔進田裡 駕駛傷重不治

據了解，昨晚7時51分三星鄉公所資源回收車沿路收取民眾回收物品時，在翻落農田前才收取物品後剛起步不久，即偏離道路往田間翻落，故肇事與死亡原因警方已報請宜蘭地檢署相驗後釐清。