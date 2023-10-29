宜蘭資源回收車失控 自撞摔進田裡 駕駛傷重不治 23:592023/10/29 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛資源回收車29日晚上行經宜蘭縣三星鄉上將路二段時，不明原因偏離道路自撞電桿，導致整輛車翻覆田裡。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車上回收物散落一地。（警方提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 一輛資源回收車29日晚上行經宜蘭縣三星鄉上將路二段時，不明原因偏離道路自撞電桿，導致整輛車翻覆田裡，車頭毀損嚴重、前方擋風玻璃破裂，63歲馮姓男駕駛傷重不治，另2名康姓、邱姓男隨車隊員則受傷送醫，目前尚無生命危險；馮姓駕駛經抽血無酒精反應，詳細車禍原因有待警方釐清中。 宜蘭縣三星鄉公所清潔隊資源回收車疑似自撞電線桿，車頭毀損嚴重。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） 宜蘭資源回收車失控 自撞摔進田裡 駕駛傷重不治 訂閱影音： 中時新聞網 據了解，昨晚7時51分三星鄉公所資源回收車沿路收取民眾回收物品時，在翻落農田前才收取物品後剛起步不久，即偏離道路往田間翻落，故肇事與死亡原因警方已報請宜蘭地檢署相驗後釐清。 #宜蘭縣 #三星鄉 #垃圾車 #資源回收車 #自撞 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。