新北市一對老夫妻今天（29日）前往瑞芳區三貂嶺登山，未料卻迷途受困山中，妻子又不小心滑倒，2人晚間近7時許打電話向警方及消防求救，但因不確定身處何處，消防人員兵分三路搜救，最後終於在晚間近11時才將夫妻順利帶下山。

據了解，這對60多歲的夫妻，今天一起到三貂嶺爬山，兩人在返程時不慎迷路，受困在三貂嶺往猴硐車站方向，途中妻子還因心急，未注意腳下狀況踩空滑倒，右腳踝也因此扭傷，痛得無法行走。

2人眼見天色漸暗又動不了，晚間近7時才趕緊打電話求救，消防人員獲報後，出動10車共28人，兵分三路沿路搜救。晚間9時許，2人再致電消防提供正確座標，妻子更直呼「很冷」，讓消防十分擔心夫妻倆失溫，所幸約半小時後消防終於與夫妻碰頭，利用擔架搬運無法行走的妻子，晚間近11時將2人順利帶下山，並將妻子送往醫院治療。

新北市消防局提醒民眾，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。若登山不幸迷路時，請保持冷靜不要慌張，撥打119或112告知定位點，保持通訊、製造聲響、千萬不要隨意走動，在原地等待消防人員前來救援。