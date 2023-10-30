IC設計領頭羊聯發科（2454）法說報喜，第四季財測優於市場共識，其經營管理階層並預期2024年全球智慧機出貨量將見到低個位數百分點成長，吸引瑞銀證券調升股價預期至1,000元、樂觀情境更上看1,200元，加入摩根士丹利、美銀證券的「聯發科千金俱樂部」，匯豐證券亦一改悲觀看法，升評聯發科。

聯發科的多頭勢力在法說會前便開始集結，先有大摩、美銀的1,000與1,100元推測合理股價登高一呼，花旗環球接力翻多升評「買進」，使聯發科重新成為鎂光燈焦點。值得注意的是，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻法說會前提出第四季營收季增10％看法，當時已大幅超越市場預期，然對照聯發科實際釋出的第四季營收季增9％～15％財測，比樂觀派外資估計更令市場振奮，因而帶動目標價升級。

放眼2024年，聯發科經營管理階層看好明年將是成長的一年，高盛證券指出，營運支撐力道來自兩個面向：強勁智慧機回補庫存需求，以及在高階5G旗艦級系統級晶片（SoC）為主的高階領域擴張市占。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞認為，因大陸當地需求趨穩，海外市場的5G升級速度加快，看好Android陣營與大陸智慧機OEM廠將是全球5G智慧機明年出貨量增長的重要動力；其次，邊緣AI發展可望加速換機循環，並帶動較高階智慧機的SoC需求。整體而言，隨需求提升，將可支撐價格動能，估計聯發科2024年毛利率為47.2％，與今年的47.5％相去不遠，同時，5G智慧機的強勁需求將會延續到2024年，推估聯發科2024年營收將可年增18％。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，值得注意的是，聯發科第三季庫存天數降至90天，低於過去三年平均的97天，復甦軌跡已然確立，相信聯發科明年前景將更為亮眼，伴隨產品組合進一步優化，維持對聯發科「買進」投資評等。長遠來看，聯發科憑藉優異技術能力，搭上AI商機，花旗環球研判，聯發科將是明年邊緣AI的首波受惠對象。