現代人每天需要消化大量資訊,負擔是過去農業時代的好幾倍,如何增進腦力便成了重要課題。國外一項醫學研究指出,有午睡習慣的人「腦容量」比起一般人多出15.8立方公分,意味著認知能力更強大。這項研究於今年6月發表在《睡眠健康》(Sleep Health)期刊。

根據美國知名醫學網站Medscape報導,英國和烏拉圭的研究團隊以英國人類基因資料庫中約38萬人為樣本,分為「有午睡基因」和「沒有午睡基因」兩組,檢視這些人的大腦體積、海馬迴(負責保管短期記憶和空間定位)體積、反應時間和視覺記憶。

研究發現,比起「沒有午睡基因」的人,「有午睡基因」者大腦體積平均多了15.8立方公分,這個差異相當於逆齡2.6至6.5年。

不過,在海馬迴體積、反應時間和視覺記憶方面,是否午睡則沒有任何影響。

研究的第一作者、烏拉圭共和大學(University of the Republic of Uruguay in Montevideo)博士生帕茲(Valentina Paz)表示,這項研究顯示中午小睡一下,「有可能增進大腦的認知健康」。

未參與研究的英國神經科學會(British Neuroscience Association)主席史派爾斯-瓊斯(Tara Spires-Jones)則認為,研究結果說明睡眠與大腦健康的關聯,也就是說,充足的睡眠對維持認知健康是非常重要的,但她也不忘提醒,這項研究還有一些不足之處,像是參與者通報的午睡習慣未必正確,以及午睡與認知的基因印記大幅重疊、導致因果關係薄弱等,未來仍有進一步發展的必要。