柳姓閨蜜被找到了！ 曾陪趙天麟小三來台「這樣說」 @ChinaTimes

民進黨立委趙天麟近日被爆與一名大陸女子發生婚外情，後宣布退選高雄市第6選區立委，趙天麟26日卻被發現還進立法院的國防委員會簽字開會。而最近就有一份最新的民調指出，對於趙天麟爆出婚外情，是否還適合進立院國防委員會開會，有80%的網友認為「攸關國家安全，未確認無國安疑慮前，應先避開敏感會議」，甚至還有網友驚呼「沒事的，顏色對了什麼都沒事！」引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》26日針對「你認為趙天麟與大陸籍女子爆發緋聞案後，還適合進立院國防委員會開會嗎？」進行網路民調，截至29日晚間23時，已有2萬人參與投票，有80%的網友認為「攸關國家安全，未確認無國安疑慮前，應先避開敏感會議」；7%的網友認為「趙天麟何許人也，即使跟匪諜傳緋聞，也絕對無關國安」；也有7%的網友認為「無證據顯示有違國安前，什麼會都可以開」；5%則認為「想太多，就當一般緋聞案就好，不要大驚小怪」；1%選「其他」。

網友紛紛表示，「政治公眾人物本身就需具備高道德標準，建議要立法，政治公眾人物如果有道德品行不良，一律解除公職，並永遠不得再任職」、「沒事的顏色對了什麼都沒事！」、「趙先生不可以再待在國防委員會開會，事關重大」、「現在是他們在主政。不會有事啦！說不一定還會升官」、「國安問題怎可草草結案？」