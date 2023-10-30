好萊塢知名導演奧立佛史東拍攝的紀錄片《Nuclear Now新核能時代》，即將於11月24日在全國上映。前總統馬英九27日在包場搶先看讚不絕口。新黨台北市議員侯漢廷直言，1970-1980年代美國有許多反核人士，聲稱使用核電，生態浩劫、地球毀滅，藝人歌手紛紛獻唱、大批群眾上街。如今回首檢視，他們都成了被時代打臉的可憐人。在美國，石油、燃煤公司資助反核團體，資助智庫學者發表反核言論，一切都是為了生意。

中華核能學會與諸多知名挺核環保團體於27日晚間在台北包場，邀請到前總統馬英九一同搶先觀賞。馬英九在電影播放結束後發表觀後感，認為很多人對核能依舊抱持著誤會的看法，一想到核能電廠，便有感隨時會爆炸，因此鼓勵民眾觀看這部電影了解知識，有助於正確認識核能。

「感謝李敏老師和葉宗洸老師，日前榮幸受邀搶先觀看！」侯漢廷28日在臉書發文提到，導演從反核電到支持核電，他認為並須擺脫對核能的病態恐懼，才有辦法達到零碳排、解決全球暖化氣候變遷帶來的災難。電影回顧了核能發電的歷史，及當前最新進展的SMR小型核電機組開發使用，淺顯易懂的科普宣導片。「電影中甚至有一段，我不禁眼眶一緊，落下感動的淚水。未來觀看的朋友可以猜猜我看到了什麼而感動？」

侯漢廷指出，1970-1980年代，美國也有許多的反核人士，聲稱使用核電，生態浩劫、地球毀滅，藝人歌手紛紛獻唱、大批群眾上街。如今回首檢視，他們都成了被時代打臉的可憐人。在美國，石油公司、燃煤公司資助反核團體，資助智庫學者發表反核言論，一切都是為了生意。

侯漢廷強調，在台灣，由政客資助反核，然後政客涉入綠能，比起外國為了生意，同時還能為了權力，一舉數得。如果台灣現在投入SMR核電機組，至少也須十年時間才能商轉，倘若再延宕下去，不僅供電吃緊，而且碳排將居高不下。他直呼，「政黨輪替、我進入國會，會全力推動核一二三延役、核四安檢後重啟，並投入SMR興建，保障我們的能源安全與能源正義！」