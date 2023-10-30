北市1名陳男主持宮廟事務，前年（110年）8月1名少女（A女）身心不適，父母認為是中邪，便帶去聽說很靈驗的宮廟驅邪，陳男則誆稱有「小鬼跟著」，若在身上畫符就能驅除。

陳男帶A女到小房間要將上衣及胸罩脫下，再用毛筆沾紅墨水，在胸部、胸口等畫符。之後陳男又對A女說，「身上所纏的小鬼很厲害，要在下半身畫符加強」，A女誤信所言而同意。

陳男色慾薰心，強拉A女褲子、內褲，A女表示可以自己脫去，陳男不顧其意願，強行脫下後將雙腿掰開，用沾符水的毛筆，在下體及蹊部兩側畫符，藉以滿足性慾。A女當下感到驚嚇而不知所措，卻不敢出聲制止或抗拒。

結束後，A女與母親去宮廟廁所，把遇到的過程跟母親說，回去家裡的時候，A女在車上，也有告知父親自己的遭遇，然而，A女父母擔心報警會造成二次傷害，所以決定隱忍，直到A女在學校被老師訪談時，才說出曾經被畫符驅小鬼，老師通報校方及社工介入並報警處理。

高院審理，警方製作筆錄時，陳男竟問：「那我如果有智能障礙的話，請律師要錢嗎？」警員問：「你是什麼階段的身心障礙？是中度還是？」陳男：「重度」。但陳男未出示身心障礙手冊，筆錄製作過程，始終能按照警方詢問事項逐一詳盡回答，並詳細描述畫符過程，陳男未因領有重度精神障礙手冊而達無法完全陳述。

一審時，陳男還向法官辯稱，「我在警察局做完筆錄回來的時候，我太太跟我說我比的不是胸口，她說我講錯了會害死自己，她叫我要用比的，我說我有用比的。」

高院法官審酌，陳男所為犯成年人故意對少年犯罪，合於兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段之規定，應依法加重。

陳男領有重度身心障礙手冊，送精神心理鑑定結果，顯示智能不足的心智狀況，屬長期狀態，確因智能障礙而致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，有顯著降低之情形，並非偶一或一時病發之行為情狀。

檢警偵查到高院審理過程，陳男仍能明確記憶並陳述，亦能對自身權益提出辯解，認定陳男在本案犯行時並無任何意識不清、不知其所為或判斷能力缺損之情形，故本案應無再行送鑑定必要，依規定可減輕其刑。

高院法官日前判決，陳男依犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月。可上訴。

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