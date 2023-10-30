游姓男子透過擔任公司主管的好友介紹認識單親媽A女，前年（110年）9月17日到19日，借住A女的租屋處，不料，9月20日下午，游男趁與A女在廁所抽菸時，突然伸手強行撫摸胸部，還強壓A女的頭逼迫口交，強制性交得逞。一審依犯強制性交罪，處刑3年6月。游男不服提起上訴。

法院審理， 游男坦承有摸胸及口交，但否認強制性交，辯稱：和A女認識是在案發10天，經由A女公司主管B男介紹，B男邀我到台北參加球敘，但我經濟能力不佳，便問A女可否借助並獲同意。借住期間，我和及A女其幼子並未發生任何爭執，A女也有提供鑰匙，可見相處融洽。

案發時是A女自行蹲下為我口交，我們是合意性交，考量A女個性、牙齒咬合及臂力，我絕無強迫的可能，口交後A女也無任何反抗；後來我開車回到台中後有打電話她，並不是我有過錯或請求原諒，只是我不捨A女及其幼子。

A女則向法官表示，當時和游男在廁所抽菸，我坐馬桶上，他突然脫下自己褲子：「幫我一下！」接著打我的頭往下壓，還說「一下下就好，很快！」我當時嚇傻，腦袋一片空白，且我的力氣也無法壓制他，大約不到1分鐘，我奮力推開，他又將我拉起來，開始摸我胸部，還想拉起我的衣服、脫我褲子，我就大力推開他，才逃離現場。

法官檢視雙方LINE對話紀錄，去年1月某日，游男傳訊：「我認為你欠我一個道歉，另外有些事情我很疑惑」、A女回：「對於你習慣直接在女生面前掏老二，還要別人幫你打手槍，硬套你老二到別人嘴裡這幾件事情，我無法理解，而且，我認為針對這些事情，你必須和我說道歉」。

游男回：「對不起」、「妳別亂想，我很感激妳及弟弟相處那幾天歡樂、開心、愉快互動的時光，咱們倆相談甚歡，也對彼此都很互相，對不起，沒讓你幸福，也難過的哭回臺中，真的很對不起，希望您能多諒解」。

A女：「體諒你在我面前掏出老二，要我幫妳打手槍，體諒你把老二塞進我嘴巴？如果不是我剛好生理期，我想你不只會這樣吧。請問誰來體諒我？這是笑話嗎？」、游男：「真抱歉。當時經歷了好幾晚的好感，我正式跟您道歉，對不起」。

A女：「那是你的一相情願吧！如果只要你有好感，就可以為所欲為？」、游男：「真對不起」、A女：「你住我家，我收費了嗎？反而還要被強迫做不想做的事」、游男：「真抱歉，我再跟妳道歉，對不起」。

法官審酌，雙方結識時間很短，游男卻為滿足性慾，犯強制性交，導致A女身心蒙受相當程度之傷痛；考量已達成和解，游男賠償100萬元，並獲A女原諒，二審法官日前撤銷原判決，依犯強制性交罪，改判處刑1年10月。緩刑4年，緩刑期間付保護管束，及參加法治教育課程1場次。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》：吸菸有礙健康！