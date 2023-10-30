日本東京電力公司23日結束福島第一核電廠第2波「核處理水」排海作業，但25日卻發生5名作業員昨天在清洗處理汙染水的淨化裝置時，因為臨時設置的軟管脫落，被含輻射性物質的廢液濺到，造成2人送醫的意外。東電又預告第3波排海時間為11月20日，引發爭議。國民黨桃園市議員黃敬平29日在《張雅婷辣晚報》節目指出，9月份日本出口中國大陸的漁水產只剩5868萬日元，其中有5545萬日元是活鯉魚，與過去天差地遠。

黃敬平提到，10月25日才發生意外，5名東電工人有2人住院，為什麼東電沒有跟大家說明後續狀況？就是因為體表的輻射安全值並沒有下降，一個人是全身都受到潑濺的影響，另外一個人是他的下半身，還有兩隻手臂全部都被帶有放射性的輻射污染水整個影響到，真的是蠻慘的。

「這種狀況東電都不願意跟大家說明，那輻射水排海的時候，你會跟大家說嗎？」黃敬平質疑，不是說好公開透明、讓國際檢視？哪有？你發生意外的時候就不想讓大家知道。難怪9月份日本出口的漁水產，只剩5868萬日元，其中有5545萬日元是活鯉魚，「不是吃的啦！」

主持人張雅婷說，這是觀賞用的。黃敬平直言，吃的沒有人敢買，中國大陸也不會讓你進口，就是禁止日本出口到大陸。剩下的可能還有2、3百萬日元的產品是罐頭食品，不是在東電、福島縣、宮城縣那一帶，可能是其他做好的罐頭食品。

黃敬平指出，就拿去年2022一整年日本出口到中國大陸的漁水產品多少錢？717億日元！現在是5868萬日元，當中還有5545萬日元是活鯉魚。

黃敬平直言，「所以現在日本水產業，多慘吶！」再這樣下去，恐怕到時候他們連活鯉魚都不會進口了。