民進黨總統參選人賴清德日前表示，全世界最希望下架民進黨，促成藍白合的是中國共產黨。而最近就有一份最新的民調指出，對於賴清德認為希望下架民進黨的是中國共產黨，有86%的網友認為是「台灣人民」才是希望下架民進黨，甚至更直言，「賴清德抹紅沒有用了，人民不是傻瓜」，引發討論。

YouTube頻道《Arden 生活家》29日針對「賴清德說，最希望下架民進黨的是中國共產黨，這個答案對嗎？我們調查一下。最希望下架民進黨的是何方人士？」進行網路民調，截至29日晚間23時，已有2萬人參與投票，有7%的網友認為是「中國共產黨」、有2%的網友認為是「民眾黨」、有4%的網友認為是「國民黨」、有86%的網友認為是「台灣人民」，另有1%的網友認為是「其它」。

而參與該份投票的網友們紛紛表示，「每年都用同一招不膩嗎？唯一支持認真務實的阿北」、「執政8年，狀況一堆，不知檢討，只會牽拖，明年大選，拭目以待」、「照賴的說法，不支持民進黨就是共產黨，那麼民調有超過八成，就成了賴口中的共產黨」、「正常的民主自由國家就是要政黨輪替」、「賴清德抹紅沒有用了，人民不是傻瓜」。