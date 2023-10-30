台灣大街小巷都有便利超商，方便民眾滿足生活所需，一名網友分享每次進去超商，就會不自覺走到飲料櫃前，默默看著五花八門的飲料，最後才會突然清醒過來，直說這是「超商的詛咒」，不少人也紛紛認同，都曾經被飲料櫃吸引停駐。

一名網友在Dcard發文表示，自己只要一進去超商，明明沒有要買飲料，但還是會停在飲料櫃前很久，看到一半會突然意識到自己為什麼會不自覺的站在這裡，笑說這是「來自超商的詛咒」，好奇大家也會這樣嗎。

貼文引起網友共鳴，「會欸，每次都會看很久，然後什麼都沒買」、「每次就算要買別的，也會先去飲料那邊看一下」、「真的會耶！有時候進去超商根本不是要買飲料，但就是不自覺會走過去看一陣子」、「因為覺得種類很多又排排站得很可愛，不自覺就會開始選」、「只是去繳個錢，超商出來手上一定有東西，櫃檯很可怕，一堆特價」、「我都會不自覺的跑去看麵包區，但明明不會買麵包」、「我明明沒有東西要買，但路過還是會莫名走進去超商」。

也有人分享看完新上市的飲料後，還是會選最常買的，「我都會在711飲料櫃前面看了2、3分鐘，每次最後還是買純喫茶」、「每次都站在前面研究一番，想說要來喝個新玩意兒，最後還是拿了飲冰室去結帳」、「我都會看一看，啊好貴，最後拿起20塊的統一陽光豆漿」。