以色列對加薩猛烈反擊，但哈瑪斯建造的地道網路成為一大挑戰。前立委郭正亮29日在《張雅婷辣晚報》節目指出，以色列方一定已經準備好快乾水泥，就是要把建物推翻，用推土機推平，減少建物的屏蔽，減少巷戰的傷亡，因為巷戰就是只要對手有屏蔽，你的傷亡就會增加。此外也有想到他要不要下去救人質，他應該會抓幾個哈瑪斯的來問，來刑求出人質的位置，現在不要講慈善家的口吻，而是要講軍事家的方式思考。

「空襲的時候他就做了火力偵測，比如說哈瑪斯有做回擊，他就把那幾個點的座標給記錄下來，接下來他就到有回擊的那幾個地方去做處理！」。「至於那個地道，我認為他（以色列）也有所準備！」郭正亮表示，第一個大概就是，他快乾水泥一定已經準備好了，他就是把建物推翻，推土機推平，用坦克整個炸掉，這簡單講叫作減少建物的屏蔽，減少巷戰的傷亡，「因為他就是要打巷戰！」巷戰就是只要對手有屏蔽，你的傷亡就會增加。

郭正亮並認為，以色列也會想，要不要下去救人質？「我認為他會抓幾個哈瑪斯的來問，不是交換，刑求出人質的位置啦！你現在不要講慈善家的口吻，你要講軍事家的口吻！我認為以色列人思考都是這樣！」