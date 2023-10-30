以色列對加薩猛烈反擊，但哈瑪斯建造的地道網路成為一大挑戰。前立委郭正亮29日在《張雅婷辣晚報》節目指出，當年俄羅斯衝進到戲院搶救被車臣游擊隊綁架的人質，是用神經毒劑；因此他認為當現在以色列知道人質的位置，就要往地道裡打神經毒劑，讓哈瑪斯癱瘓6到12個小時來搶救人質。美國則玩兩手，一方面hold住以軍火力，試圖談交換人質；卻又派了900人部隊進駐，還有伊拉克打巷戰的專家，就是希望軍事行動愈快愈好。

郭正亮強調，他就是要知道人質的位置，然後美國已經給他（以色列）神經毒劑，「他就要往下打了啦！」那大概可以讓你癱瘓6到12個小時。那個就有點像當年俄羅斯衝進到戲院裡面，去搶救被車臣游擊隊綁架的人質，就是用這個神經毒劑。

「我認為他就是真的這樣在想！」郭正亮直言，雖然表面上有很多力量在「hold」他，比如說美國，美國hold住他的力量就說，先交換人質。哈瑪斯也回應了，說我們願意交換人質，「可是我認為以色列不會真的談！請問誰能接觸到哈瑪斯來談這個問題？這我很難想像！」

「所以我認為美國在勸，可是你美國也沒有具體的做法！」郭正亮表示，美國反而是派了一個900人的部隊要進駐，也把在伊拉克打巷戰的專家，都已經調進來要來協助以色列了，「所以我認為美國現在是在玩兩手啦！」就是希望以色列軍方那個部分你愈快愈好」，就是世界的恐攻力道不足以停止你、哈瑪斯的反彈不足以停止你、黎巴嫩的真主黨還不足以停止你。「希望你趕快完成！我覺得他的想法是這樣。」