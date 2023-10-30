新華社報導，中共中央政治局委員、中共中央財辦主任何立峰30日在北京會見法國總統外交政策顧問伯納。此報導顯示大陸副總理何立峰，已接替劉鶴擔任中央財經委員會辦公室主任。

據新華社報導指出，何立峰30日下午會見伯納（Emmanuel Bonne），雙方就第9次中法高級別經濟財金對話成果落實等議題進行了務實、建設性的交流。何立峰表示，在兩國元首戰略引領下，中法關係維持高水準發展。

中央財辦全稱為中央財經委員會辦公室，是中央財經委員會下設的辦事機構。先前由劉鶴擔任中央財辦主任。新華社的消息顯示，何立峰已接任中央財辦主任。

中央財經委員會的職能主要為參與制定大陸國民經濟與社會發展五年規劃綱要、年度經濟計畫制訂、經濟情勢調查和分析和宏觀政策研究等面向。中央財經委辦公室每年最重要的任務，就是中央經濟工作會議。

何立峰1955年2月生，廣東興寧人，1981年6月加入中國共產黨，廈門大學財政金融系財政學專業畢業，研究生學歷，經濟學博士學位。他與中共總書記習近平淵源深厚，1984至1985年擔任福建省廈門市政府辦公室幹部、財政局副局長，而習近平1985年從河北正定縣委書記轉任廈門市副市長，負責經濟特區建設，與何立峰業務相關，再加上年齡相仿，拉近2人關係；《華爾街日報》曾引述消息來源稱，1987年習近平與彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的一小群人之一。

何立峰2009年出任天津市委副書記，2013年成為天津市政協主席，2014年更入京擔任有「小國務院」之稱的發改委副主任，躍升為正部級，參與國家三大戰略「一帶一路」和「京津冀協同發展」計畫。

2017年何立峰平步青雲，除升任發改委主任，更當選全國政協副主席，晉升副國級，也因年齡未達68歲「七上八下」紅線，讓他在去年二十大晉升中央政治局委員，今年3月被任命為國務院副總理。

去年8月何立峰在大陸官媒「經濟日報」發表了逾5000字的長文，指習思想為中國經濟指明方向，並且要求以習近平經濟思想引領各項經濟工作。

中央財辦近期有幾次人事異動，10月13日，韓文秀以「中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任」的身份出席相關會議，顯示他已擔任中央農辦主任。另外還有兩位副主任近日履新，分別是祝衛東、楊蔭凱。

祝衛東1968年7月出生，曾任中央農辦秘書局副局長、中央農辦秘書局局長等職，他是「三農」領域權威專家，連續多年的中央一號文件執筆人。

楊蔭凱曾長期在發改委系統任職，歷任國家發改委辦公廳主任、人事司司長，2022年4月任國家發改委副秘書長，隨後出任國家發改委副主任，今年8月卸任。