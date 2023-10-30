李程彬出道12年，以《她和她的她》拿下金鐘58迷你男主角獎，第一次入圍就拿獎回家，心情自然格外開心，時報周刊CTWANT直擊慶功宴後的李程彬，親切地幫久候的粉絲們一一親筆簽名，而結束官方慶功行程後，李程彬竟也沒別的局，在兩位女性工作人員陪同下搭車返家，下車後還振奮比了一個手勢，可見經過幾個小時的沉澱，心情仍十分激動。

李程彬慶功完親切幫粉絲簽名。（圖／本刊攝影組）

李程彬跟工作人員在路邊邊聊天邊等車兼擁抱，笑得很開心。（圖／本刊攝影組）

10月22日凌晨2點半，結束金鐘獎的慶功活動，李程彬受到不少久候的粉絲包圍，幫粉絲簽名後，與工作人員在路邊等車聊天，幾個人有說有笑。2點37分，李程彬由兩名女性工作人員陪同搭多元計程車離開，半路上先放其中一名下車，接著回到李程彬的住處。下車後，立刻轉身對著車內的另一名女工作人員，比出振臂握拳的慶祝手勢，動作看來相當有力，藏不住得獎的喜悅。

在慶功宴上喝了不少的李程彬，返家前又喝了不少可樂。（圖／本刊攝影組）

李程彬跟兩位女性工作人員一起同車返家。（圖／本刊攝影組）

李程彬獲獎相當開心，慶功宴上喝了不少，他卸下心防透露自己單身快四年了。其實李程彬曾透露自己感情路不順，高二談初戀，和大兩屆的學姐交往，對方在淡水念大學，某個聖誕節他偷偷到淡水想給女友驚喜，卻目睹女友出軌跟別的男生牽手。第二段戀情，則是女方家太有錢，門不當戶不對而被迫分手。不過現在李程彬也熬出頭，事業旺，接著桃花也會朵朵開的。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

獨自下車後，李程彬向車上的夥伴比了一個激昂的手勢，感覺格外有鬥志。（圖／本刊攝影組）

李程彬（右）出道12年，在《她和她的她》中有相當搶眼的表現。（圖／Netflix提供）

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