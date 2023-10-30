廖科溢離開座位時，秦綾謙獨自吃麵配電視節目，看起來頗自在。（圖／讀者提供）

TVBS主播秦綾謙去年與行腳節目主持人廖科溢閃婚，緊接著又懷上愛的結晶，懷孕已經進入37周的她，已於13日結束生產前最後一次播報開始待產，時報周刊CTWANT讀者也在台北市內湖區巧遇這對準爸爸媽媽一起用餐，在鏡頭前很會藏肚的秦綾謙，私下外出肚子也遮好好，肚子大得不太明顯，看不大出來已經臨盆在即。

兩人並肩而坐，秦綾謙不時會專注地看著廖科溢，眼神相當有愛。（圖／讀者提供）

10月26日下午一點半左右，本刊讀者在台北市內湖區一間麵店目擊廖科溢與秦綾謙這對準爸爸準媽媽正在用餐，脂粉未施的秦綾謙少了在主播台前的幹練模樣，反而多了幾分親切感，她與老公廖科溢在進食時，兩人不時看著店內的電視，不時聊上幾句，秦綾謙總是專注看著廖科溢的臉，而廖科溢先吃完後走到店外，秦綾謙則自顧自地大口吃麵，看來完全沒有主播偶包，相當自在地做自己。沒多久廖科溢又回到店內等老婆大人吃完，由於秦綾謙孕婦行動較為緩慢，廖科溢還小心翼翼地伴著她離開。

秦綾謙在主播台上看不出孕肚，不過一側身就看到渾圓的身軀。（圖／取自秦綾謙臉書）

為了愛兒降臨，廖科溢與秦綾謙這對夫婦已經備妥許多育兒用品，秦綾謙也PO出廖科溢動手組裝嬰兒洗澡盆的照片，分享老公已經在預備當神隊友，更有不少廠商找上他們推薦各種新生兒用得到的商品，看得出這寶貝兒子還沒出生，就已經幫兩人帶財了。

不時會PO老公照放閃的秦綾謙，日前分享廖科溢在家組裝嬰兒澡盆專用架，看來將來在育兒方面會是個神隊友。（圖／取自秦綾謙IG）

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