消息人士指出，如果協議完成，美體小舖的收購價會比部分媒體報導暗示的4億至5億英鎊還低。

Natura8月宣布，該集團董事會批准替美體小舖尋找「戰略性替代方案」，包括出售該子公司。2017年Natura自法國美妝巨頭萊雅（L'Oreal）手中買下美體小舖，創立於英國的The Body Shop，雇有1萬員工，在全球70國開設約3,000家門市。

Aurelius Group去年才收購英國運動潮牌Footasylum，該私募股權業者另擁有從美國收購的連鎖藥局Lloyds Pharmacy。

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