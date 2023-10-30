G7領袖與歐盟領導人係今年5月在名為「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）的部長級論壇，啟動制定管理AI的國際規範。

G7文件顯示，11點準則旨在全球推廣安全、可靠、值得信賴的人工智慧，替開發最先進AI系統的組織機構，提供自主性行為準則，包括最先進基礎模型及生成式AI系統。

此準則敦促企業採取適當措施，辨識、評估、減緩整個AI生命週期的風險，並在AI產品上市後就濫用情況加以處理。