G7領袖與歐盟領導人係今年5月在名為「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）的部長級論壇，啟動制定管理AI的國際規範。
G7文件顯示，11點準則旨在全球推廣安全、可靠、值得信賴的人工智慧，替開發最先進AI系統的組織機構，提供自主性行為準則，包括最先進基礎模型及生成式AI系統。
此準則敦促企業採取適當措施，辨識、評估、減緩整個AI生命週期的風險，並在AI產品上市後就濫用情況加以處理。
《 路透》根據七國集團（G7）文件報導，各國政府尋求緩解AI風險及AI濫用問題之際，G7周一（30日）將同意一套針對企業開發AI系統制定的自主性行為準則，為各國如何管理AI樹立里程碑。
G7領袖與歐盟領導人係今年5月在名為「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）的部長級論壇，啟動制定管理AI的國際規範。
G7文件顯示，11點準則旨在全球推廣安全、可靠、值得信賴的人工智慧，替開發最先進AI系統的組織機構，提供自主性行為準則，包括最先進基礎模型及生成式AI系統。
此準則敦促企業採取適當措施，辨識、評估、減緩整個AI生命週期的風險，並在AI產品上市後就濫用情況加以處理。
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