不少人打拚為的就是買一間屬於自己的房子，一名29歲的男性上班族表示，從過去月薪33K到現在領68K，每天加班到晚上11點，靠自己努力打拚在林口買了人生第一間房，但他看周圍的好友家裡都有房子，心裡打著繼承房產的算盤，不在乎工作薪資，卻常常喊「日子過得很苦」，讓他很不是滋味，貼文引發網友熱議。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，今年在林口買了人生第一間房，開始繳房貸，他看周遭的好友家裡至少都有一間房，好友抱持的心態皆是工作隨便找就好、薪水高低不重要，未來總有一天可繼承家裡的房產，尤其是好友經常抱怨日子過得很苦等，讓他傻眼。

原PO從月薪33K不斷努力往上，到現在薪水68K，每天省吃儉用、精打細算，為的就是拚一間房子，「但那些在等繼承的人領32K，在那邊跟我說日子過得很苦？」

原PO表示，他也想隨便找份離家近的工作，等繼承父母的房產，但他的父母本身是低收入戶，什麼都沒有，他只能靠自己的力量，每天加班到晚上11點，他愈想愈難過，「為什麼我們家沒辦法像他人一樣，有自己的房子？」

貼文上線後，網友安慰他，「其實不要去比較這些東西，這些會影響你的心態」、「比上不足比下有餘」、「你沒有因為是靠自己打拚，而更有成就感嗎？」、「你自己買的房子是新的，你朋友繼承的房子是古蹟，你應該為自己開心」、「你要想說你有本事自己買房，已經贏了很多人了。」