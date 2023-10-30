2024總統大選逼近，藍白整合進入政黨協商階段，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲今(30日)上午進行政黨協商會議，備受外界關注。港媒今對此分析，這場會面有三大角度可觀察，其中一點是朱立倫的角色在藍白整合屬鴿派，這次親上火線對談，相比之前的國民黨總統參選人競辦執行長金溥聰和民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊，成功機率會大很多。

國民黨與民眾黨約定，今天9時30分在台北市市長官邸藝文沙龍，召開政黨協商會議。根據《中評社》分析，這場會面的第一個角度觀察，是從朱立倫角度出發的藍白合結果會是如何，因這次大選朱雖非參選人，但國民黨的勝負他仍需要一肩扛，除了總統的勝負外，最重要的仍是立委席次；第二個角度則是從柯文哲出發，由柯親自和朱會談，先從政黨合作，再談到大位人選的組成，彈性似乎就會比較大一些。

至於第三點，港媒認為，則是要從藍白如何形成大位組合上來看，因在距離大選登記期限越來越近狀況下，藍白主事者都感受到支持者的不耐，也希望盡快定出方案，在這壓力下，朱柯直接談，侯友宜的因素就有可能被降到最低，要談出結果機會就大很多了。