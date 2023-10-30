「永遠的東方不敗」林青霞1994年與富商邢李㷧結婚，生下兩女，而她也成為老公與前妻所生女兒邢嘉倩的繼母，日前邢嘉倩出席泰國富商黃創山女兒Susanna的慶生趴，而她當天身穿黑色西裝，中間挖空設計，性感指數破表，也意外成為網友矚目焦點。

Susanna的生日派對上，可見邢嘉倩披著一頭浪漫長捲髮，穿著俐落黑西裝，上身中空剪裁胸型若隱若現，罕見以性感造型亮相的她，女人味十足；然而，這場慶生趴中，除邢嘉倩外，還聚集不少富二代及富三代，包括富商曾文豪的女兒曾昭怡、已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊、已故珠寶富商鄭裕彤孫女鄭志雯等，其中曾昭怡在社群上分享慶生趴當天的合影，寫下：「好朋友是生活的光，雖然平時各自忙碌，在大家生日的時候，老友們總會相聚，見證彼此的成長」。

邢嘉倩(下排左二)罕見以性感造型亮相。（圖／翻攝自小紅書）

曾文豪的女兒曾昭怡也在社群分享與邢嘉倩(左)的合照。（圖／翻攝自曾昭怡小紅書）

事實上，邢嘉倩為邢李㷧與前妻所生，她曾透露爸爸與林青霞再婚那年，自己年僅6歲，坦言一開始很排斥林青霞，但林青霞將她視如已出，青春期時有次自己在房內尖叫，林青霞上樓關心她是不是生理期來了，讓她感動又驚訝，才知林青霞其實一直都很關心她，母女倆才打開了心結。

2016邢嘉倩在社群分享喜訊，她與外籍銀行家男友Lloyd將成為父母，時隔兩年又生下第二胎，雖因未婚生子招來不少流言，但她不以為然直言「都21世紀了，不用結婚也能當父母」至於升格外婆的林青霞也很開心擁有2個可愛的混血外孫。