YouTuber「反骨男孩」團長酷炫日前一行人前往日本旅遊，沒想到女友柔柔在兩人在知名景點河口湖體驗「Qcar」竟發生車禍，她開著Qcar自撞石墩，哀號聲讓酷炫心疼不已，「我很怕車子變形，有東西插到她的肚子」，事後他們賠償店家約約新台幣15萬元，與店家達成和解。

酷炫在頻道上發布這次去日本旅遊的新影片，他與女友柔柔以及工作團隊前往日本知名景點河口湖體驗「Qcar」，柔柔一眼看見小巧可愛的「Qcar」驚呼連連，老闆也細心教他們使用方法與注意事項，當時攝影師還提醒「等一下妳不要撞車欸」，柔柔秒回「不會」。

酷炫女友在日本出車禍。(影片來源/酷炫老師 Youtube)

一行人選好車後，自駕「Qcar」沿著河口湖美麗的景色與特色美食，就當一行人開著「Qcar」移動時，一個轉彎處，開在最前面的柔柔突然大叫，伴隨著驚人的碰撞聲，柔柔直接自撞路邊的石墩。

酷炫趕緊上前查看，只見柔柔痛苦地按著下半身，喊著「好痛」，還撞到下巴，一行人緊急處理後，雖然柔柔當下痛到完全不能走，但確認除了一點皮肉傷與受到驚嚇外並無大礙，酷炫才放心，摸著柔柔的頭說「人沒事就好」。不過，事後回憶時，酷炫語帶哽咽的說：「我很怕車子變形，有東西插到她的肚子」。