一名28歲夏姓現役空軍，今年5月上旬遭爆於三峽一處巷弄襲胸女大生，受害女大生當下嚇到尖叫蹲下，男子見狀心虛逃逸。三峽警獲報後通知到案說明，夏男辯稱案發時不慎將女大生誤認為女友，才以慣用方式環頸打招呼；警方對此說法保存疑慮，後仍將人移送偵辦；新北地檢署日前則依違反性騷擾防治法起訴夏男。

根據起訴書，28歲夏姓男子為現役空軍，於今年5月15日晚間10時許休假之際，開車行經新北市三峽區大觀路一處巷弄，見林姓女大生獨自一人行走該處，於是趁機尾隨跟蹤，並瞄準時機環抱襲胸，性騷得逞。

案發後，該名受害的林姓女大生於Dcard發文，指她於15日晚間於三峽大觀路上巷弄聽到腳步聲，當時她已準備轉身讓路，未料慘遭對方環抱抓胸。林女說，夏男力氣很大，她嚇到蹲下，但隨後也起身追上前，及時拍下對方車號報警。她也進一步表示，「最後悔當下沒及時揮那個王八蛋的臉」，案發後因為遭遇性騷擾讓她一度變得焦慮，對路人及陌生人的信任感無法回到從前。

三峽警分局獲報後，依據車牌號通知夏男到案說明，他解釋，當天休假與女友相約三峽見面，由於林女穿著及打扮與女友雷同，讓他一度誤認，才以慣用方式環頸對女友打招呼，否認襲胸。

警方對夏男說法存疑，認為他若誤認理應立即道歉，而非慌忙逃逸，後依性騷擾防治法，將夏男函送新北地檢署偵辦。新北地檢署日前依違反性騷擾防治法之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸胸部罪嫌起訴夏男。

空軍司令部案發後曾對此回應，已獲報除全力配合司法調查，並確認當事人違失行為屬實，後續將依違反「國軍軍風紀維護實施規定」檢討汰除，以正綱紀。

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