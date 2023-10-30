2024大選進入倒數，民進黨總統參選人賴清德昨（29）日聲稱，一旦藍白國會過半，台灣將陷入國安危險、門戶洞開的境地。對此，國民黨前立委蔡正元反嗆，民進黨的漏洞比其他人都大，不要扯到別人身上，他更搬出民進黨立委趙天麟的不倫戀，開酸真正的國安漏洞，是「摩天輪親共」。

針對民眾黨有意將台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委名單，但徐被爆料曾是大陸幹部一事，賴清德昨到新竹縣寶山鄉助選時稱，徐進入國會一旦跟國民黨立委馬文君合作，台灣的國家安全就會危險，若國民黨和民眾黨國會過半，未來門戶必然洞開、8艘潛艦沒辦法繼續製造，他批評，兩黨合作從破壞國家安全開始。

蔡正元昨（29）日在政論節目《新聞大白話》表示，在野黨不振，就會造成執政黨的鴨霸傲慢，在台灣，儘管民眾怨聲載道，但總統蔡英文仗著自己有高支持度，依然囂張跋扈，他呼籲，在野黨應該要反映民心，來拉下民進黨。

針對賴清德說的「藍白國會過半，台灣必然門戶洞開」，蔡正元譏諷，真正的國安漏洞，是「摩天輪親共，在旅館舔共」，民進黨的漏洞比其他人都大，不要扯到別人身上。蔡正元再次強調，藍白國會過半是防止民進黨繼續腐化、鴨霸的方式。