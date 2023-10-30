響尾蛇「打人哥」湯米芬姆（Tommy Pham）在世界大賽G2展現無私的體育精神，他該場不僅寫下4支4「鐵支」猛打賞，他還把自己第5次打席機會讓給隊友彼特森（Jace Peterson），讓他體驗一下世界大賽的氣氛。

外界好奇湯米芬姆為何沒有試圖締造5支5的世界大賽紀錄，他賽後解釋是想要幫助彼特森，因為彼特森打了10年大聯盟，效力過勇士、釀酒人、金鶯、教士、洋基、運動家，但他始終沒有打過世界大賽。這次彼特森沒有被排進先發打線，第9局響尾蛇7比1領先遊騎兵，湯米芬姆請求總教練讓彼特森代打上陣。

雖然彼特森沒有打出去，不過他把隊友沃克（Christian Walker）送上二壘，響尾蛇該半局又添兩分擴大差距。湯米芬姆今年季中被大都會賣到響尾蛇，他講義氣的行為獲得球迷好評。除此之外，湯米芬姆生涯3度在季後賽達成單場4安，追平名將普侯斯（Albert Pujols）的紀錄。

湯米芬姆去年爆發打人事件，他在賽前練球時出手掌摑巨人外野手彼德森（Joc Pederson），因為他們2021年一起玩夢幻美式足球聯盟（Fantasy Football）的時候起過爭執。湯米芬姆後來遭禁賽3場，他解釋那個夢幻美式足球是有賭錢的，所以也不算是小事。湯米芬姆是大聯盟罕見的越南裔（史上第2位），他還有隊友卡洛（Corbin Carroll）是台裔。