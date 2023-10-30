不少人會使用公共廁所的馬桶坐墊紙或衛生紙，阻隔馬桶和皮膚接觸，藥師周本正表示，廁所的衛生紙會吸收溼氣及藏汙納垢，恐會愈墊愈髒，最好的辦法是使用酒精或消毒液消毒，同時也要記得上完廁所，先蓋上馬桶蓋再沖水，才能避免腸胃道的細菌噴濺到空氣中。

周本正近日在個人臉書粉專指出，在公共廁所使用馬桶坐墊紙或衛生紙，來防止接觸傳染，但這樣恐會愈弄愈髒，因馬桶坐墊表面是緊緻無孔洞的材質，即使上一位使用者皮膚帶有病菌，病菌離開人體後幾分鐘內就會死亡，幾乎不太可能會傳播疾病，反而是廁所裡的衛生紙會吸收溼氣和藏汙納垢，就有可能導致愈墊愈髒。

周本正表示，若上一位使用者有分泌物殘留在坐墊上，而下一位使用者皮膚有傷口，直接接觸的確有可能感染，擔心的人，可先用酒精或抗菌液消毒馬桶坐墊。

周本正提醒，如廁完畢要按沖水鈕時要先把馬桶蓋上，因為在強大的水壓衝擊下，會使排泄物中的細菌飛濺到空氣中，也會沾染到馬桶按鈕、門把，更易傳播腸胃疾病，打開廁所門前手也不要亂摸眼口鼻，出來後立刻洗手。