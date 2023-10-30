已成為亞太最具規模的台灣醫療科技展，11月30日起登場，今年除了逾2,300個展位再創新高外，上千名國際醫療經銷通路買家也改寫生技史紀錄；中東、東歐首度組團，包括阿聯最大醫療集團、以色列最大藥廠和波蘭最大醫院組織PFSz 都來共襄盛舉，預計將掀起「吸金」潮。

生策會表示，除了中東和東歐首度組團當地醫院診所主要醫藥通路商外，今年最大的國際是馬來西亞，醫院院長、醫療經銷代理商高達150家；菲律賓的私醫協與醫材協會也超過百家企業。

另外，日本鎖定的是藥物授權，領軍的JPLA（藥物授權協會），目標是洽談DMO合作；韓國主導的IBITA，是韓國最大美容產業貿易協會，有700多個會員，瞄準的是醫材醫美合作!

由生策會主辦的醫療科技展，今年是第七年，是全球唯一以醫院為主的展覽，受惠數位醫療熱潮，今年才吸引過去從未出現的中東和東歐組組團來台取經。

生策會說，中東團員涵蓋當地醫院、診所主要大型醫藥通路商，最受關注的是One Health LLC（阿聯最大醫療集團PureHealth，供應300家＋醫院醫藥品）、Planet Pharmacies LLC（中東最大製藥商Julphar Pharmaceuticals子公司，在阿聯、沙烏地阿拉伯、阿曼擁有超過270家零售藥局）、Yas Holding-GMSC（供應UAE地區超過190家軍醫院、診所及藥局）。

歐洲團則以東歐為主，波蘭代表團占比最高，包括東歐之最、擁有500多家醫院的波蘭最大醫院組織PFSz 、全世界病床銷售前茅的捷克品牌商Linet spol. s.r o、波蘭第二大IT服務集團ComarchA，都來台鏈結合作。

馬來西亞中，由院長領軍的醫院超過120家，若加計副院長，則有200位有話語權的醫院代表出席；馬國私醫協與東南亞最大私人醫院集團IHH帶領20多間醫院、最大的上市綜合製藥集團之一Pharmaniaga、最大細胞公司Cryocord，都將來台洽談生技製藥的合作商機。

不落人後的菲律賓，今年私醫協與醫材協會超過百家企業，囊括大馬尼拉地區20多家各級醫院、供應菲國200＋家醫院的經銷代理商RMG HOSPITAL SUPPLY Inc.等。