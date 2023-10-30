AI數位醫療成新顯學，吸引上千名國際買家來台尋寶！為讓合作效益落地，生策會表示，今年採取為買家量身的「對接」策略，如中東團預計將和佳世達、緯創相關科技業洽商，而歐洲和東協醫院，也有國內醫院領軍的醫材設備廠，進行整廠輸出或複製成功案例的合作模式。

生策會表示，醫療科技展今年邁入第七年，將力拚創造多贏的效益，除了協助國內廠商、醫院開拓新市場、承接新訂單，創造營收外，目標是台灣的醫療科技展能成為新技術發表的場域，期待每年都有一、兩個新技術發表。

生策會表示，杜拜的醫療展全球聞名，是醫材設備廠一定會參加的展覽，今年的醫療科技展會吸引中東和東歐團，主要是AI數位醫療興起，以中東來看，其藥品和醫材年成長大概7到8％，而數位醫療的年增率卻高達17 ％，在政府積極鼓勵醫院進行數位醫療的轉型下，也吸引上千位買家來台尋找戰略夥伴。

為了不讓海外代表團走馬看花，今年醫療技展是為代表團量身訂作，根據他們的需求，安排國內對等的醫電（BIO＋ICT）廠商或醫院「對接」，期待有技術含量、可以大量生產、代工的廠商都能和國外廠家進行深化談合作，創造訂單營收，助推經濟成長。

生策會說，醫療科技展最大的目的，是讓全世界看到台灣，讓廠商能夠賺錢，醫療技術能在國際見證；今年招手千家買家，鎖定的是國際醫療經銷通路，因為醫藥通路商才會下訂單，才會創造多贏的利基。

此外，隨著醫療科技展的全球知名度打開，未來除了幫廠商和醫院打通新市場、新訂單和新客戶的任督二脈外，也力拚能成為新技術的發表展覽，每年至少有發表一到二個技術新趨勢。