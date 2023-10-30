中小型股股性活潑，一般投資人不易掌握。若是選擇優質的台股中小型基金，由基金經理人專業選股操作，更能極大化發揮中小股強勁爆發力。分析台股中小型基金績效前三名，今年來報酬率從48%起跳。勇奪冠軍寶座的統一中小基金，今年來更是讓投資人大賺53.08%。

隨著投資時間拉長，優質的主動式基金表現也更加亮眼，統一中小基金近三年報酬率進一步拉升至82.96%，不僅大贏同類型基金平均值的49.74%，還是指數報酬率的三倍以上，超額報酬相當驚人。

由於景氣復甦初期往往由中小型股帶頭衝，近期台股整理修正，也吸引不少長線投資人加大投資力道，鎖定長期績優的基金加碼買進，其中又統一中小基金最受青睞，9月定期定額扣款金額暴增861萬元，為全體投信基金單月定期定額扣款金額增加最多的。高人氣加上傲人成績，使統一中小基金躍居人氣績效王。

展望後市，統一中小基金經理人陳之硯表示，近期台股修正主要受到國際總經情勢影響，短期內持續震盪機率高。目前美元指數從高點107微幅下降，但後續仍需觀察美國十年期公債殖利率水位。近期不少美股企業財報及展望亮麗，有利台股供應鏈表現。台股企業獲利預估從第四季開始回到成長軌道，基本面向上使台股年底仍有表現機會，並延續至明年第一季，產業方面看好IP設計、ASIC及伺服器族群。