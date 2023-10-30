大陸一名李姓女子27年前和男友爭吵，竟在對方的酒杯中下毒，導致男友中毒身亡。案發後她展開逃亡身涯，躲在雲南偏僻地區，甚至擔心遭到逮捕，在電視裡不敢看到家鄉地名。直到今年遭到舉報，已53歲李女終於遭到逮捕，結束27年的逃亡行動。

根據陸媒報導，1995年，當時25歲的李女與劉姓男子為男女朋友關係，隔年5月19日，兩人發生激烈的爭吵，李女憤而在男友的酒杯中下毒，造成男友中毒身亡。李女見鬧出人命，立刻人間蒸發，且與親朋好友斷絕所有聯繫。

由於擔心落網，李女展開流浪，四處躲藏，甚至曾自願進入傳銷組織，只因可以保障吃住，但因沒有業績常常挨打，甚至被打聾了右耳，半年後就被傳銷組織趕了出來。

但當地警方卻對這起案件遲遲沒有放棄，今年10月，家鄉公安局接獲線報，表示在雲南麗江有一名身份不明的女子，面貌特徵與李女相似。警方經過走訪調查，終於將躲避在偏遠鄉村的李女抓獲。李女數十年遠離家鄉，鄉音早已改變，但聽到民警用鄉音叫出她的小名時，濃烈的思鄉之情立刻打濕了她的眼睛。

李女落網後表示，「沒人能懂我那種複雜的感情，我很想家，但又害怕回家，平時就連在電視上看見『萍鄉』兩個字都會回避。現在好了，不用再害怕了，我再也不想過這樣的日子了。」

李女偵訊時，對27年前故意殺人的犯罪事實供認不諱。目前，李女已被安源公安分局依拘留，案件正在進一步偵辦中。