國民黨總統參選人侯友宜28日在高雄捷運鳳山西站旁舉辦《高雄萬人造勢大會》，藍營大咖包含前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、前立法院長王金平等人也都現身站台。時事評論員李易修(歷史哥)昨(29日)在中天電視《週末大爆卦》分析，有一個有趣的觀察點，就是韓國瑜出現真的改變國民黨造勢邏輯。

歷史哥在節目中談到，這場造勢「滿滿回憶殺」，因為當年韓國瑜第一場造勢就是在鳳山，這次侯友宜造勢場地能夠填滿，絕對要2、3萬人以上，現場非常有意思，其中有一個有趣的觀察點，就是韓國瑜出現真的改變國民黨造勢邏輯，因為藍營過去支持者過去屬於比較冷靜型，這種造勢就是大頭講完、喊喊凍蒜結束，但韓國瑜出現後，不管有無韓，一定要來個大進場，已經變成韓式造勢風格，也可以看出來，高雄市民並沒有忘記韓。

另外，侯友宜28日晚間也在臉書提到，五萬高雄鄉親的熱情力挺，以及朱立倫主席、王金平院長、黃敏惠市長、饒慶鈴縣長和所有好朋友們的支持，重現了五年前那股高昂的氣勢，飄揚的國旗海，就是勝利的號角。