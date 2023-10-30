近年物價上漲，許多小吃店、雞排店紛紛調漲價格，外食消費越來越高，然而新北市土城一間炸雞排名店日前宣布，因原物料價格回穩，即日起雞排降價，從75元降至70元，讓在地人讚翻。

一名網友在臉書「我是土城人 我愛土城區」指出，延吉街上一間雞排名店近日貼出公告，因原物料價格回穩，自即日起雞排調降5元，一份雞排售價70元，讓原PO看了很興奮，「這也太有良心」。

土城延吉街上一間雞排名店近日貼出雞排降價公告。(翻攝自 我是土城人 我愛土城區FB)

貼文PO出後，吸引上千在地人點讚，「有這種事情？通常漲了就回不去了！」、「有良心的店家，值得推薦」、「盼有更多商家跟進」、「10個老闆，10個漲上去就降不下來，給個讚」「很少看到老闆會主動降價的」、「好佛喔」。

除新北土城這間雞排店降價，知名的「阿亮香雞排」10月16日也公告雞排降價5元，從原本的75調降至70元，連鎖雞排店「鷄鷄炸炸」北巿信義店的雞排也從85元降價至80元，鹹酥雞從70元降至65元，原因都是雞胸肉價格回穩，當時就有不少網友大讚是良心店家。