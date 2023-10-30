小編今天（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。總統大選進入倒數階段，外資圈看大選影響台股報告出爐，由瑞銀證券打頭陣，提出選舉不確定性、高利率環境限縮經濟成長帶來總體經濟風險，台股選前很可能處在區間震盪，預期年底前高點16,700點，等到選舉結束，市場焦點將重新轉往基本面。

【1】台股選舉行情 瑞銀喊16,700點

外資圈過往每逢地方選舉、總統大選時，常會根據民調狀況提出選舉結果可能對台股產生的影響，特別是總統大選，最終到底由藍營或綠營當選，市場認為將替兩岸關係帶來不同程度變化，因此，外資研究機構為了滿足客戶布局需求，對台灣總統大選向來抱持高度關注。

【2】債市潰敗 恐重創全球經濟和股市

在全球利率持續偏高的情況下，公債殖利率飆漲提高政府及企業借貸成本，相對衝擊企業獲利，也讓全球經濟前景生變。部分專家擔心這般情況將讓股市面臨巨大危險，但高盛卻認為現在正是逢低進場時機。

【3】15檔績優跌深股 外資撿便宜

地緣政治風險延燒，美債殖利率、美元指數居高不下，投資人還需消化大量財報多空消息，資金停看聽，專家指出，外資已狂砍台股整整兩周，研判年底前反手回補機率高，現階段可隨其腳步提前卡位回補行情，緯創（3231）、光寶科（2301）、三商壽（2867）等15檔第三季營收季增績優股「跌出身價」，上周獲外資「彎腰撿便宜」，成吸金焦點。

【4】14檔外資回補 扮反彈先鋒

外資上周五（27日）賣超收斂至百億元以下，美國債息從高峰回落，配合美國科技股反彈，台股本周二（31日）將收10月月線，市場對月線擺脫黑K棒寄以厚望；外資上周五逢低加碼中信金（2891）、長榮航（2618）等14檔，分散在各電金傳龍頭股，可望扮演反彈先鋒部隊。

【5】11檔投信買超 逆勢加碼

投信20日不畏外資及證券自營商合計大賣超近245億元，仍逆勢加碼32億餘元，且連續五日大買超140餘億元，據統計，投信連2～12日買超逾一萬張以上的個股包括中鋼（2002）、聯強（2347）等11檔。