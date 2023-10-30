儘管30日七六人回到主場遭遇拓荒者的例行賽，仍看不到「大鬍子」哈登上場比賽身影，不過根據七六人總教練納斯透露，哈登已經參加30日賽前影片分析與訓練工作，預計周三正式回歸球隊訓練，如果一切順利，他將可以在周五主場遭遇暴龍比賽宣告復出。

「哈登回來這裡了，」納斯表示，「他在這裡參加了賽前影片分析與演練，目前他的狀況是最近自主訓練表現不錯，還在恢復過程當中，希望他能在周三投入訓練，這就是他目前狀況。所有跡象表明，他的身體狀態很好，我們只需讓他參加一些實戰。」

只是哈登從今年6月就開始提出交易申請，且希望七六人把他交易到快艇，今年8月更在一次大陸商業活動時，直接大罵七六人總裁莫瑞是個騙子，接著在季前訓練營，他也只參加過一次5對5訓練，其他時間都留在休士頓，直到開季前夕才回費城。

結果先前爆發哈登到了機場，卻被七六人工作人員要求無須隨隊前往客場的鬧劇，也讓他跟七六人之間關係更加緊繃，就算他在周五順利完成本季首秀，接下來他是否還會乖乖配合球隊，或是開始用受傷、私人因素等理由缺席，就看他會怎麼鬧了！