一名蔡姓男子去年12月帶著家人與小孩到某家知名韓式烤肉餐廳用餐，小孩卻在吃飯過程中，在店內走道嘔吐，蔡男認為女店員處理態度不好，請該位女店員參考王品集團的服務，甚至氣得當場辱罵「王八蛋」、「混蛋」，女店員氣不過，一狀告上法院。士林簡易庭審理，將蔡男依犯公然侮辱罪，處罰金6000元，但蔡男不服上訴，遭到法官駁回。

根據判決書，蔡姓男子去年12月3日晚間，帶小孩與家人到北市到某韓國烤肉餐廳用餐，用餐時，因小孩身體不適在走道上嘔吐，蔡男請店員處理，但過程中認為女店員處理態度不好，氣得當場辱罵她「王八蛋」、「混蛋」。

女店員不甘受辱，在公司支持下，對蔡男提出公然侮辱告訴。但是蔡男出庭時，表示自己是不滿店員的處理方式，請她參考王品集團的服務態度，「王八蛋」只是當時情緒性用詞，並沒有侮辱女店員的意思。

法官檢視當天店內監視器，發現蔡男和店員發生口角後，又連續出言辱罵，已足以讓店員感覺人格遭到貶抑及遭受攻擊，涉犯公然侮辱罪，因此裁處罰金6000元，可易服勞役6天，蔡男事後不服上訴，遭到法官駁回。全案定讞。