48歲韓國影帝李善均曾主演《寄生上流》、《我的大叔》等經典作品，但他在20日捲入吸毒疑雲，神隱8天後，28日在警方的傳喚下出面接受調查；出道多年的他，在南韓演藝圈已有相當的地位，從日前韓網瘋傳的演員片酬排行榜中，可見李善均價碼相當高。

韓國網上近期瘋傳演員片酬排行榜，可見冠軍為李敏鎬在《柏青哥》10億韓元（約2300萬台幣），其次是金秀賢《某一天》5億韓元（約1190萬台幣）、朱智勳《智異山》2.5億韓元（約598萬台幣），至於近期捲入吸毒風波的李善均憑著《法錢》2億韓元的片酬（約470萬台幣）拿下第五名，超越全智賢、玄彬、丁海寅等人。

韓網瘋傳演員片酬排行榜。（圖／擷取自微博）

韓網瘋傳演員片酬排行榜中，李敏鎬以《柏青哥》的10億韓元（約2300萬台幣）奪下冠軍。（圖／中時資料照）

片酬曝光後，網友紛紛留言，「每集就這麼多？我覺得一部電視劇1億就可以」、「女演員的片酬好低啊」，更有人狠酸李善均：「其他的不知道，但是嗑藥鬼拿太多了吧」；對此，知情人士透露，韓國頂級演員出演電影，男演員約為6億到8億，女演員則為3億到5億。

李善均28日在警方的傳喚下露面時，先是90度鞠躬並大嘆一口氣，並為捲入這樣不光彩的事件道歉，將會誠實地接受調查，而他也提及家人「對於這段時間承受著巨大痛苦的家人們，我感到非常抱歉」在審訊結售步出警局後，他表示已交出手機「再度真心地向所有人道歉」。

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