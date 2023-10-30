ETtoday新聞雲10/30日公布最新民調(製圖/中時新聞網)

藍白合自從「黃金」會談後過了2周，今將進入「政黨協商」階段、由兩黨主席朱立倫與柯文哲會面。而在此之前，一份最新民調今(30日)也出爐，顯示藍白如果整合，不論是「侯柯配」或者「柯侯配」，支持度都可獲4成以上支持，都勝過民進黨的賴清德與蕭美琴組成的「賴蕭配」達5個百分點以上。

《ETtoday新聞雲》今日公布最新民調顯示，若藍白整合成功，與「賴蕭配」組合競逐，「侯柯」與「柯侯」均具小幅領先優勢。其中，如果是「侯柯配」41.1%、「賴蕭配」35.3%，「侯柯配」勝「賴蕭配」5.8個百分點。如果是「柯侯配」40.9%、「賴蕭配」34.6%，「柯侯配」勝「賴蕭配」6.3個百分點。

該民調顯示，如果2024總統大選藍白合作破局，有33.8%民眾認為柯文哲應負最大的責任、31.3%認為朱立倫該負責，其次為侯友宜16.3%、金溥聰13.6%、黃珊珊5.9%。

另外，調查結果顯示，若2024總統選戰由民進黨賴清德、國民黨侯友宜與台灣民眾黨柯文哲三人競逐，賴清德支持度33.8%，侯友宜支持度28.3%，柯文哲支持度26.1%，前兩名的賴清德與侯友宜支持度差距5.5%，賴清德小幅領先。若鴻海創辦人郭台銘成功完成連署並正式參選，與賴清德、侯友宜、柯文哲四人競逐，支持度分別為賴清德33.5%、侯友宜27.6%、柯文哲23.8%、郭台銘7.8%，前兩名的賴清德與侯友宜支持度差距5.9%，賴清德小幅領先。

該民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年10月27日至10月28日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,241份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.78%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部112年9月底人口統計資料與111年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。