萬聖節將近，台北市信義區不少夜店舉辦狂歡活動，一名吳姓男子於昨（29）日獨自前往ATT商場，飲酒後正準備搭乘電梯離開現場，卻礙於人潮過多，包括3名夜店安管人員在內，吳男直接不滿嗆聲「不要靠我這麼近」！為避免衝突事件的上升，安管人員因此將吳男請出電梯，未料卻遭到揮拳攻擊，雙雙於拉扯期間甚至掉落「扳手」，其他目擊民眾紛紛驚嚇躲避。

據了解，一名25歲吳姓男子於昨（29）日凌晨時分，獨自一人前往ATT商場一處參與萬聖節活動，並於凌晨2時許、酒意正濃時準備搭乘電梯離開商場。時間雖晚，但人潮不散，商場處皆見人潮洶湧，電梯也幾乎擠滿了人，吳男入內後見一旁站著三名安管，情緒急躁下大聲怒吼「不要靠我這麼近」！

雙雙拉扯過程中掉落扳手。（圖 / 翻攝自爆料公社）

為避免衝突事件上升，該三名安管於是將吳男請出電梯，未料卻遭突如其來的揮拳相向，吳男更是氣得直接脫衣準備大幹一場。三名安管見狀緊急將人壓制，並以無線電呼叫支援；雙雙後於拉扯時更掉落一把扳手，有民眾見此一幕大驚失色，為免遭殃隨即逃離現場。

警方獲報後趕抵現場處理糾紛，並協助將三名安管送醫治療，所幸傷勢均輕，並不嚴重；警訊後全案依提告傷害將涉案吳男移送偵辦，至於其詳細犯案動機仍待進一步調查釐清。

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