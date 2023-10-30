「辦桌二人組」前成員馮偉傑出道超過20年，對歌唱事業相當熱情，曾是「歌壇大姐大」陳盈潔同門師弟的他，透露對方待他如家人，不僅會教他唱歌技巧，個性也相當慷慨大方，近期馮偉傑接受採訪時，坦言曾幫陳盈潔向地下錢莊借錢，對她現在的處境感到相當擔憂，並希望對方能早日恢復健康。

馮偉傑曾是「辦桌二人組」主唱，提到過去與陳盈潔的互動，馮偉傑說以前大家出去吃吃喝喝都是她出付錢，非常慷慨，「我在表演的時候，她都會特別到後台來聽我唱歌，即使我已經出了這麼多專輯，還是會教導我怎麼唱比較好，雖然已經不是同一家唱片公司，可是就是那個情份，她把我當作弟弟一樣。」此外，他表示兩人最後一次碰面，是4年前陳盈潔上他的節目錄影，那時她已經中風，走路需要人攙扶，唱歌也是降Key再降Key，看起來很吃力。

據《三立新聞網》報導，曾是同門的馮偉傑透露，自己剛出道還是新人時，有幫陳盈潔到地下錢莊借錢，聽聞她的近況，他擔心表示：「因為陳姐很照顧我們，那也不曉得她怎麼會這麼不小心，希望能夠趕快身體健康。」