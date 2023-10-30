明年1月就要進行2024總統大選，市場高度關注是否有選舉行情，尤其從過去經驗來看，選前三個月，台股報酬率達6%，台股今（30日）以16142.06點開出，小漲逾50點，權值股台積電小漲1元，觸及534元，聯發科漲24元，觸及825元，緯創與廣達皆漲逾1%。

台股上周五（27日）漲60.87點，收在16134.61點，成交值為2112.63億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超84.46億。自營商賣超19.39億，投信買超26.51億，外資及陸資賣超91.58億。

上周五美股四大指數漲跌不一，道瓊下跌366.71點（或1.12%）至32417.59點，那斯達克指數漲47.41點（或0.38%）至12643.01點，費城半導體漲38.67點（或1.21%）至3227.09點，標普500指數挫低19.86點（或0.48%）至4117.37點。