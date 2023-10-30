民進黨立委趙天麟日前被爆出與大陸女子發生婚外情，後退選高雄市第6選區立委，引發外界熱議，但他日前仍舉辦了感恩餐會公開露面。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉砲轟，自己僅是批評了民進黨，就被開除黨籍，反觀趙天麟，在爆出不倫戀後非但沒被開除，還舉辦了感恩餐會，「民進黨不要臉到這種程度」。

趙天麟27日在高雄舉辦感恩餐會，當時趙先是向支持者道歉，稱自己確實做錯事，沒有其他藉口，在事發當時最不捨的就是家人，還向台下的妻子丁雅婷說，這輩子很虧欠她，並流下了男兒淚。

吳子嘉28日在其主持的網路節目《董事長開講》怒問，趙天麟原先被看好可參選高雄市長，連他這種等級的人都被滲透，民進黨憑什麼聲稱能保護台灣人民？吳子嘉也砲轟，自己什麼事也沒做，只是罵了民進黨幾句，就被開除黨籍，趙天麟爆出不倫戀後，不但沒被開除黨籍，還舉辦了感恩餐會，「民進黨不要臉到這種程度」。

而針對賴清德聲稱，在所有總統參選人中，只有他走的是台灣路線，吳子嘉嗆聲，賴根本沒本事做到，且他下面的人還通通被滲透，此外，賴主張台獨，但《美麗島電子報》民調顯示，有43.9%的民眾希望兩岸永遠維持現狀，希望獨立者僅17.5%，他根本是在違背民意。