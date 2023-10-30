11月天空變化大！台灣吠陀占星權威李靜唯分析11月運勢指出， 11月3日金星進入處女座呈現出暗淡的能量，可能會引發金融市場和個人情緒的變化。投資者對未來的不確定性感到更加焦慮，這也會導致全球經濟面臨較大波動，投資者必須保持理性態度面對，同時也要特別注重風險控管和財務規畫。金星入處女，大至民眾對國家社會的認同，小至個人的情感關係都會面臨許多挑戰！

李靜唯表示，11月5日土星在水瓶座終於恢復順行，水瓶座與科技和創新有關，土星在水瓶座的順行對於科技發展，將會是一個很重要的指標。 國際社會將會更加關注人工智慧、數位化、綠色技術和新能源等創新領域，此外，土星也代表「紀律」和「組織」，順行對於政治體制和社會結構變革也有所幫助，包括有些原地打轉或被卡關很久的法案及政策有可能會獲得突破（譬如藍白究竟合不合在11月初也可能會得到確定的進展）.

李靜唯指出，11月7日水星進入天蠍座，11月27日進入射手座，這一次水星停留在天蠍座的時間較短，月中之後又會受到太陽與火星合相的影響，人們將會更直接、坦率地表達看法和意見，也會導致國與國或人與人之間的溝通更具決斷性和殺傷力！

李靜唯分析，11月17日火星與太陽相繼進入天蠍座，天蠍具有堅韌和毅力的特質，同時也跟死亡有關，火星入天蠍是很旺的相位，再加上太陽也是火元素將會助長火星的暴力衝突，除了以巴衝突可能越演越烈，全球恐怖襲擊會更加橫行，人民的暴戾之氣也甚囂塵上！

此外還是要特別注意國際間政治領袖及公眾人物的意外災難！如今台灣總統大選已進入最後決戰關鍵，天蠍座跟犯罪及陰謀論有關，這段時間也可能會促使一些塵封已久的秘密或隱私被赤裸裸的攤在陽光底下，在在都考驗著台灣選民的智慧！

在自然災害部分，11月17日前後太陽火星入天蠍更是火上加油，全球及台灣都要特別注意地震或火山爆發引發洪水肆虐，以及各種火災爆炸空難與連環大車禍都要特別防範！

李靜唯說，11月29日年度最重磅的星象就是「羅喉離開牡羊進入雙魚座，計都離開天秤進入處女座」，羅喉通常與迷幻和貪婪有關，落入雙魚座將會導致人們對於未來充滿更多迷惘和不確定性，意志力薄弱的人就更容易陷入詐騙或錯誤的信念中。雙魚跟宗教醫療和上癮有關，未來一年特別要注意宗教造成的仇恨，與身心靈圈子良莠不均的亂象對於人類所造成的影響！

此外「計都進入處女座」，民眾絕對不能忽略「大災之後必有大疫」的風險，各種傳染病毒有可能再度重創醫療旅遊業！優點是處女座與分析和細緻的特質有關，計都則代表「超脫」與「放下」,因此以正面角度來看，未來一年將會激發人類內在更深刻的思考和自省，最終獲得精神上的解脫與重生！